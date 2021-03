Projet de complexe sur le stationnement place d'Armes

Le maire de Drummondville, Alain Carrier, rêve d'un projet d'envergure sur le stationnement de la place d'Armes au centre-ville. Il s'agit du stationnement situé entre la rue Heriot et le parc Woodyatt, bordé de part et d'autre par les rues Loring et du Pont.

Le maire de Drummondville y voit la construction d'un complexe comportant notamment des condos, des commerces et des espaces à bureaux. Le lieu pourrait accueillir aussi un espace dédié à la culture et/ou aux arts. L'idée d'un stationnement à étages fait aussi son chemin.

Une étude de faisibilité sera effectuée sous peu pour ce projet.

"J'essaye de trouver un pôle d'attraction pour redynamiser le centre-ville ! Les restaurateurs et les commerces seraient contents en plus des hôtels, car si on réussit à avoir plusieurs choses à visiter au même endroit, les gens vont dormir et dépenser à Drummondville. C'est ce que je désire créer de plus en plus." - Alain Carrier, maire de Drummondville

PAS D'UNANIMITÉ AU CONSEIL MUNICIPAL

L'idée d'un complexe au centre-ville de Drummondville ne semble pas toutefois faire l'unanimité au conseil municipal. Le maire de Drummondville, Alain Carrier, confirme avoir l'appui de seulement 2 ou 3 des conseillers/conseillères. Toutefois, il affirme que plusieurs promoteurs ont démontré de l'intérêt pour un tel projet.

Il est aussi convaincu que le projet d'un complexe plait à plusieurs commerçants, restaurants, entreprises et citoyens du centre-ville. M. Carrier précise que le but derrière ces éventuels projets est de faire revivre le centre-ville de Drummondville, le rendre dynamique et attrayant.