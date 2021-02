La Chambre de commerce et d'industrie Drummond demande à la Ville de Drummondville de prendre position sur le terrain de Larocque et fils.

La CCID souhaite que le terrain, récemment acquis par Drummondville, soit choisi comme lieu pour accueillir le futur "hub" de VIA Rail.

Ce projet s’inscrit dans de la mise en place du train à grande fréquence (TGF) qui sera implanté sur la Rive-Nord du Saint-Laurent.

Alexandra Houle est directrice générale de la CCID :

« Actuellement, il n’y a pas beaucoup de terrain en bordure de la voie ferrée qui peut recevoir ce projet de plaque tournante. Celui de Larocque et Fils constitue le meilleur emplacement. Il serait fort souhaitable qu’il soit réservé pour ce projet sinon il pourrait nous échapper et se retrouver dans une autre ville.»

UN "HUB" ET PLUSIEURS IMPACTS

Un "hub" ou "plaque tournante" est une installation regroupant plusieurs liaisons dont il est le point central.

Dans le projet de VIA Rail, Drummondville pourrait accueillir toutes les activités de transport de passagers entre Montréal et Québec sur la Rive-Sud du Saint-Laurent. Ainsi, tous les départs en direction de Montréal ou de Québec se feraient à partir de Drummondville et le retour également.

« On peut même imaginer qu’avec le temps et la demande que des liaisons pourraient s’ajouter entre Drummondville et Victoriaville, Laurier-Station, Lévis, Saint-Hyacinthe, SaintHilaire, Longueuil, etc. C’est ce que l’on appelle du transport collectif Intercités. C’est bon pour l’économie et c’est bon pour l’environnement. On peut donc prévoir que ce « hub » aura un impact majeur sur le déplacement des personnes, qu’ils soient travailleurs, touristes ou étudiants. "

La CCID presse donc Drummondville à prendre position dans ce projet.

L'organisation estime que le "hub" est synonyme de projet structurant et de levier de développement important pour Drummondville et la région.