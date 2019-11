Projet de musée avec les artefacts de l'ex-Sylvania

Des artefacts de l'ex-Sylvania se retrouveront dans un nouveau musée qui devrait être aménagé à Drummondville au cours des prochains mois.

Le lieu serait axé sur les sciences et les technologies entourant la lumière. Le musée serait accessible à tous, mais surtout axé vers les jeunes pour vulgariser la science de façon ludique.

C'est un ingénieur de formation et ancien directeur de production à l'usine du coin Sylvan/Marchand, Philippe Joly, qui est l'instigateur du projet.

Philippe Joly, instigateur du projet :

"Évidemment, on conserve le patrimoine matériel et immatériel de l'ancienne usine Sylvania de Drummondville, mais on a ajouté un grand volet de sciences et technologies. On y parlera du concept de la lumière en général, soit l'éclairage, mais également toute utilisation comme les écrans, les lasers, des procédés reliés aux voitures autonomes. etc. Il y a plein de concepts de science qui utilisent la lumière."