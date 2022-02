Projet de recherche sur la démence à Drummondville

Un projet d'étude sur la démence sera réalisé à Drummondville. Le Centre collégial d'expertise en gérontologie de Drummondville pilotera ce projet qui vise à déterminer les pratiques pour réduire la stigmatisation et favoriser des collectivités inclusives à l'égard de la démence.

Ces pratiques serviront de base pour des vidéos et une formation en ligne visant à sensibiliser la population générale et les premiers intervenants.

Le centre recevra un financement pouvant aller jusqu'à près de 380 000 $ de la part du gouvernement fédéral.

Plus du tiers de la population déclare qu'ils seraient mal à l'aise s'ils devaient annoncer leur diagnostic de démence à leur employeur, à leurs voisins ou à d'autres personnes de leur entourage. Près de 452 000 Canadiens sont atteints de démence.

« De nombreux Canadiens sont ou seront touchés par la démence en raison d'un diagnostic personnel ou de celui d'un être cher. C'est pourquoi nous nous efforçons de réduire la stigmatisation entourant la démence et d'approfondir nos connaissances sur cette maladie et ses facteurs de risque. Grâce à ce financement, nous faisons un pas important vers la promotion du vieillissement en santé et la création de collectivités inclusives et positives pour les personnes atteintes de démence, leur famille et leurs aidants naturels. »

Courtoisie

- Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé du Canada