Projet pour contrer le suicide chez les jeunes de Drummond

Le Centre d'écoute et de prévention suicide (CEPS) de Drummond s'attaque au suicide chez les jeunes. Le projet "Choisis ton expédition Desjardins" servira à accompagner les jeunes de 18 à 24 ans qui vivent avec des problèmes de détresse psychologique et de santé émotionnelle.

Cette clientèle a connu plusieurs difficultés et une hausse de l'anxiété depuis de le début de la pandémie de COVID-19.

"On veut sécuriser les miliex dans lesquels ils se trouvent. Premièrement, tout l'entourage des jeunes par la formation des sentinelles en mettant autour d'eux des gens qui vont être formés pour la détresse psychologique et qui vont être habilités à repérer et référer les personnes qui pourraient être vulnérables au suicide."

Ville de Drummondville

- Sandrine Vanhoutte, directrice-générale du CEPS Drummond

Déjà, près de 1 300 sentinelles ont été formées dans la région pour savoir comment intervenir auprès des personnes en détresse.

L'objectif est aussi de faire redécouvrir les ressources d'aide aux jeunes qui les connaissent moins. Le CEPS prévoit des rallyes qui intègreront des jeunes et des intervenants pour parler de leur réalité.

FREDE COMME PORTE-PAROLE

Le CEPS a choisi l'auteure-compositrice-interprète de 23 ans de Drummondville, Frédérique Mousseau alias Frede :

"Moi, ce que je vais faire, (...) c'est que j'ai 23 ans, donc je connais plein de jeunes et je suis très au courant des tendances sur les réseaux sociaux. Je vais partager le message avec mon entourage et mon influence que je peux avoir sur les jeunes de la région de Drummondville. J'espère vraiment pouvoir faire connaître cette ressource-là."

Courtoisie

La campagne servira aussi à l'organisme d'être davatange présent sur les réseaux sociaux, notamment Instagram.