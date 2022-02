Projet pour diminuer la détresse des élèves du primaire dans Drummond

Des intervenants de la région s'unissent pour mieux prévenir la détresse des jeunes du grand Drummond. Le Centre d'écoute et de prévention suicide (CEPS) Drummond et le milieu scolaire lancent « Écoles créatrices d’espoir ».

Il s’agit d’un plan de collaboration qui invite les écoles à embellir et enrichir l’environnement pédagogique pour le mieux-être émotionnel des étudiants.

Pour le moment, le projet vise les écoles primaires, alors que les écoles secondaires possèdent déjà le projet "Je suis là, #Onjase".

Rock Moisan, président du CEPS Drummond :

« En arborant le sceau “Créatrice d’espoir”, une école démontre sa sensibilité et son désir d’outiller concrètement l’ensemble du personnel et des enfants pour mieux exprimer leurs émotions, s’entraider et cultiver une saine ambiance de travail et d’apprentissage »