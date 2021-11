Projet unique au Québec pour préserver nos forêts centricoises

Le Conseil régional de l'environnement du Centre-du-Québec (CRECQ) entame un projet unique au Québec. Il s'agit d'un projet de sylviculture dans le but de prévenir le déclin prématuré des forêts de la région.

Le projet vise ici à réunir différentes données géomatiques qui cibleront les zones les plus durement affectées par les projections climatiques attendues au-delà de 2050.

Carine Annecou, ingénieure forestière, collaboratrice aux forêts et changements climatiques au CRECQ :

CRECQ

"En adaptant dès maintenant nos interventions dans les zones qui seront déterminées comme prioritaires, on estime que la forêt pourra être plus résiliente face aux changements climatiques. On favorisera ainsi le maintien de la biodiversité, nécessaire pour conserver le fragile équilibre de nos écosystèmes et du même coup, on assure la pérennité de la filière de production de bois."

GUIDE ET ATELIERS SUIVRONT

Un guide de stratégies sylvicoles et des ateliers de formation seront créés pour transférer aux propriétaires forestiers privés de la région.

Ce projet est réalisé avec l'appui financier du ministère d'Environnement et Changement climatique Canada en soutien à la conservation des espèces en péril et de leur habitat. Le projet bénéficie aussi d'une aide financière du gouvernement du Québec grâce au programme Action-Climat et de la Fondation de la faune du Québec dans le cadre du programme Faune-Forêt sur terre privée.