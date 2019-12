Prolongation de contrat pour Steve Hartley

Les Voltigeurs annoncent une prolongation de contrat de 2 ans pour son entraîneur-chef Steve Hartley.

Philippe Boucher, directeur-général des Voltigeurs de Drummondville

« Je suis très heureux de compter sur Steve en tant qu’entraîneur-chef de notre équipe. À mon arrivée en poste, je ne connaissais pas Steve et je me

devais de prendre le temps de travailler avec lui et d’apprendre à le connaître. Son extension de contrat

est pleinement méritée. Avec la jeune équipe que nous avons entre les mains, on peut dire que nous

avons déjoué les pronostics et ce grâce au travail de l’équipe d’entraîneurs hockey et de nos joueurs.»