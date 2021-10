Prolongation de l'évaluation psychiatrique de Michel Déry

L'évaluation psychiatrique de Michel Déry se poursuit pour encore quelques semaines à l'Institut Philippe-Pinel à Montréal.

Les experts doivent évaluer la responsabilité criminelle de celui qui est considéré comme un prédateur sexuel par les autorités policières.

Arrêté en décembre 2020, Michel Déry, 62 ans, est soupçonné d'avoir commis plusieurs crimes graves dans les années 70 et 80. L'homme fait face à 4 chefs d'accusation pour un premier dossier soit enlèvement, séquestration, grossière indécence et agression sexuelle. Les faits reprochés auraient été commis le 27 juillet 1983 à Drummondville. La plaignante était alors âgée de moins de 14 ans.

En août dernier, Michel Déry a été jugé apte à subir les procédures judiciaires intentées contre lui.

Il sera de retour en Cour le 19 novembre au palais de justice de Drummondville.

ÊTRE NON CRIMINELLEMENT RESPONSABLE EN RAISON DE TROUBLES MENTAUX

Selon Éducaloi, une des raisons pour lesquelles les personnes ayant commis des crimes sont punies est qu'elles ont "choisi" de poser un acte immoral. Cependant, certaines personnes ayant un trouble mental ne peuvent pas faire la différence entre le bien et le mal. Le système de justice canadien prévoit que ces personnes devraient être traitées pour leur trouble plutôt que d'être punies. Lors des procès, ces personnes sont déclarées non criminellement responsables de leurs crimes en raison de leurs troubles mentaux. Cela ne veut pas dire que l’accusé est acquitté : on reconnait que l’accusé a commis le crime, mais on considère qu’il ne devrait pas être puni parce qu’il n’a pas « choisi » de commettre ce crime.