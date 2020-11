Prolonger le congé des Fêtes pour freiner la propagation du virus ?

Plusieurs proposent d'allonger le congé scolaire des Fêtes pour calmer la propagation des cas de COVID-19.

Des syndicats suggèrent de devancer le congé d'une semaine en décembre et revenir une semaine plus tard en janvier prochain. D'autres apportent la même proposition, mais avec la précision que ses deux semaines supplémentaires devraient être concentré sur l'école à distance pour tous les élèves en zone rouge.

La Santé publique et le gouvernement disent étudier ce scénario comme d'autres, mais aucune décision n'est prise notamment pour les mesures à appliquer

Guy Veillette, président du Syndicat de l’enseignement de la région de Drummondville :

"Même si le gouvernement n'a pas l'intention de fermer les écoles, par la force des choses, ça se ferme tout seul, il y a beaucoup de groupes en retrait. Ça peut être une alternative de fermer quelques semaines, d'avoir un congé plus long aux Fêtes. Je l'ai dit, on ne se rendra pas aux Fêtes à ce rythme-là d'infection et de transmission. (...) On a beau dire qu'on va laisser ça ouvert, mais il va falloir remettre les pendules à l'heure et être réaliste. "

Le syndicat dénonce aussi que les coûts des services internet aux domiciles des enseignants ne soient pas encore remboursés même si l'école à distance impose de grands impacts sur la bande passante.

3 JOURS DE FORMATIONS AJOUTÉS AU CALENDRIER

Par ailleurs, le gouvernement vient d'annoncer l'ajout de trois journées de formation et de planification au calendrier scolaire pour favoriser la réussite des élèves en pleine pandémie.

C'est surtout pour permettre au personnel scolaire de se perfectionner avec les nouvelles méthodes d'enseignement à distance.

Le service de garde sera offert gratuitement pendant ces trois jours aux élèves habituellement inscrits. Les équipes-écoles pourront tenir ces journées quand bon leur semblera d'ici à la fin de l'année en juin.