Prostitution juvénile à Drummondville : vers un procès commun

Un procès commun devant juge et jury se dessine pour 4 accusés dans un dossier de prostitution juvénile à Drummondville. Le procès concerne 3 Drummondvillois, André Côté (53 ans), Sylvain Rouleau (48 ans) et Sébastien Blais (39 ans) et un homme de St-Paulin, Frédéric Picotte.

Les accusés ont été arrêtés dans le cadre d'une opération policière contre la prostitution juvénile menée par la SQ en octobre 2019. Les hommes, croyant avoir un rendez-vous sexuel avec une jeune fille âgée de 16 ans, ont plutôt été reçus par une policière.

Ils sont accusés d'avoir communiqué avec une personne de moins de 18 ans, ou qu'il croyait telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d'une infraction et d'avoir communiqué avec une personne en vue d'obtenir, moyennant rétribution, les services sexuels d'une personne âgée de moins de 18 ans.

REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES ?

Les accusés doivent revenir devant la Cour, au palais de justice de Drummondville, le 11 novembre pour fixer une date de procès. Entre temps, les avocats des accusés ont l'intention de déposer une requête en arrêt des procédures.