Protégez vos enfants des crimes possibles sur le Web

L'école maintenant terminée, la SQ lance un appel à la vigilance aux parents du grand Drummond face à l'utilisation d'internet par leur enfant.

La période de vacances est souvent associée à une plus grande plage de temps libre pour plusieurs et les risques reliés à la cybercriminalité augmentent avec l'usage d'internet et des médias sociaux.

Les enfants qui seront devant leurs écrans cet été pourraient s'avérer des cibles de choix pour les fraudeurs et les prédateurs sexuels.

Les situations à risque sont nombreuses : divulgation d'information personnelle, envoie de photo ou vidéo intime, sextorsion ou encore exposition des enfants à du matériel haineux, violent ou à caractère sexuel.

Pour prévenir ce genre de situation, la SQ vous conseil de vous intéresser à la vie "en ligne" de votre enfant, de fixer des règles claires, de discuter de cyber sécurité, vérifiez les paramètres de confidentialité des comptes de médias sociaux que votre enfant utilise...etc.

Pour obtenir des conseils supplémentaires, vous pouvez consulter le guide de Mission : parents informés de la Sûreté du Québec.

Si vous êtes victimes ou soupçonnez que votre enfant puisse être victime d'un acte criminel, n'hésitez pas à contacter votre service de police local ou à composer le 911 en cas d'urgence.