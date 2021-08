RAPPEL - report de la consultation sur le site d'enfouissement

La consultation publique sur le projet d'agrandissement du site d'enfouissement du secteur Saint-Nicéphore ne se tiendra finalement pas ce soir (lundi). L'assemblée a été reportée au mardi 24 août, dès 19 h, au Centrexpo Cogeco.

Le report de la rencontre a été causé par le fait que le Best Western Hôtel Universel de Drummondville ne souhait plus tenir l'assemblée en ses lieux. La direction nous a indiqué que la controverse entourant le projet a forcé cette décision et qu'elle voulait demeurer neutre.

Cette assemblée publique avait déjà été repoussée, car au départ le ministère de l'Environnement voulait la tenir le 28 juillet, mais les élus municipaux avaient fait changer la date en raison des vacances de la construction.

UN DÉCRET QUI FAIT JASER

Les élus et des groupes de citoyens s'opposent au décret gouvernemental déposé dans les dernières semaines qui permettra à Waste Management d'agrandir le site d'enfouissement.

La création d'une zone d’intervention spéciale permettra à l'entreprise de ne pas respecter la règlementation municipale et de poursuivre les opérations du dépotoir de Saint-Nicéphore pour au moins les 10 prochaines années.

La Ville de Drummondville présentera d'ailleurs un mémoire dans le cadre de cette consultation et évalue toujours les options légales qui s'offrent à elle.

Le conseil municipal avait même lancé un appel à la mobilisation citoyenne dans les dossier par une LETTRE OUVERTE.