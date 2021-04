Rapport d'enquête sur le décès de Sylvain Beaulieu à St-Eulalie

Une erreur dans la méthode de travail a contribué au décès d'un travailleur de Signalétik en septembre 2020 sur l'autoroute 20 à St-Eulalie. C'est l'une des conclusions de l'enquête de la CNESST sur l'accident de travail ayant coûté la vie à Sylvain Beaulieu.

Le monteur de chantiers a été happé par une voiture alors qu'il s'affairait à l'installation de glissières en béton sur la voie de gauche de l'autoroute.

M. Beaulieu a été heurté alors qu'il se situait à proximité d'un repère visuel positionné à la limite de la voie de droite, ouverte à la circulation.

Dans son enquête, la CNESST retient deux causes pour expliquer l'accident.

La première est le fait que la victime s'est retrouvée dans la trajectoire de la voiture qui a emprunté la voie ouverte à la circulation.

La seconde est que la planification des travaux était déficiente et exposait le travailleur à un danger de collision.

Depuis, l'employeur et le maître d'oeuvre du chantier se sont conformés aux exigences de la CNESST afin d'avoir une méthode de travail sécuritaire. Ces plans incluaient la fermeture de la bretelle d’accès adjacente, la mise en place d’un espace tampon éloignant les travailleurs de la circulation et une déviation de la circulation dans l’accotement.

La CNESST a aussi fait des recommandations au ministère des Transports du Québec et informera l’Association des travailleurs en signalisation routière du Québec et l’Association regroupant les installateurs et les signaleurs du Québec des conclusions de cette enquête.