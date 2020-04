Rapport de la CNESST sur un décès à la Ferme N.C.L.

La CNESST dévoile son rapport sur l'accident de travail ayant coûté la vie à Patrice Courchesne en août dernier à la Ferme N.C.L. de Saint-Zéphirin-de-Courval.

La victime avait alors été écrasée dans une boîte d'ensilage. Il s'était retrouvé à l'intérieur pour projeter le foin puisque le convoyeur de plancher était défectueux. À un certain moment, le chandail de la victime s'est coincé dans des tiges et il fut entraîné par le batteur et la vis sans fin.

La CNESST a même reproduit l'accident dans cette VIDÉO.

Causes de l'accident

La CNESST retient deux causes :

Le travail à proximité des éléments mobiles de la boîte d'ensilage exposait à un danger d'entraînement et d'écrasement.

La gestion de la santé et de la sécurité du travail était déficiente, puisque l'organisation se faisait sans le contrôle des énergies.

L'organisation a interdit l'utilisation des quatre boîtes d'ensilage et du souffleur à l'entreprise en plus d'exiger de rendre inaccessibles les zones dangereuses et d'effectuer des inspections mécaniques.

Les conclusions de l'enquête seront notamment transmises à l'Union des producteurs agricoles et dans les établissements de formation professionnelle et technique offrant des programmes d'études en agriculture.