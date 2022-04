Rapport troublant sur la mort d'un signaleur routier à St-Cyrille-de-Wendover

Le rapport du coroner sur la mort d'un signaleur routier sur l'autoroute 20 à St-Cyrille-de-Wendover soulève plusieurs questionnements. Pascal Cauchon est décédé il y a pratiquement 1 an jour pour jour après avoir été happé par un train routier dans une zone de travaux alors qu'il voulait regagner un véhicule atténuateur d'impact.

Les divers témoignages ont prouvé que le conducteur fautif ne possédait pas la formation pour être au volant de ce type de véhicule et qu'il circulait plus rapidement que la vitesse permise.

Le rapport d’enquête de la Sûreté du Québec n’a cependant pas été soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) et aucun constat d'infraction n'aurait été donné.

"Respectueusement, l’ensemble des éléments recueillis à l’occasion de mon investigation ne me permet pas de retenir l’hypothèse que le chauffeur du train routier ait pu tenter d’éviter l’impact." - Extrait du rapport du coroner Yvon Garneau

RESPECT DU CORRIDOR DE SÉCURITÉ ?

L'accident et le rapport relancent aussi le débat sur le respect du corridor de sécurité.

"Tout le monde s'est tassé, tout le monde, il y a 50 véhicules qui sont passés avant et il y en a même qui se sont tassés dans l'accotement à gauche pour laisser la vanne passer (...) Le camionneur était figé. " - Jean-François Dionne, président de l'Association des travailleurs en signalisation routière du Québec

L'association rapporte une cinquantaine d'accidents (avec mort ou blessé) impliquant un véhicule atténuateur d'impact depuis 2012.

L'ACCIDENT PROVOQUE DES CHANGEMENTS

L'accident aura cependant provoqué des ajouts de véhicules de protection en amont et sur l'accotement en pareilles circonstances en plus d'une modification majeure des dessins normalisés qui s'appliquent pour ce type de chantier.

"Il est impératif qu’on mette en branle toutes les interventions (ministère, police, médias et l’ensemble des travailleurs) qui pourraient diminuer tous les risques. M. Pascal Cauchon, je le redis autrement, n’avait pas à perdre sa vie à son travail. Je fais le voeu que son décès serve minimalement à protéger la vie et l’intégrité de ceux qui restent et qui seraient susceptibles d’être dans une situation similaire."

RECOMMANDATIONS DU CORONER

Le coroner Yvon Garneau recommande au ministère des Transports :