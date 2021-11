Rare saisie d'armes à impulsion électrique à Drummondville

Une rare perquisition d'armes à impulsion électrique s'est déroulée à Drummondville. 14 armes ont été saisies dans une résidence et un homme de 48 ans a également été arrêté.

Cette saisie a été menée par l'Escouade régionale mixte (ERM) Estrie dans le cadre de l'opération Centaure en matière de lutte au crime organisé.

Le suspect serait impliqué dans le trafic d'armes de ce type.

Il a été libéré et pourrait faire face à des accusations d'importation ainsi que de possession non autorisée d'un dispositif prohibé.

OPÉRATION CENTAURE

La stratégie CENTAURE a pour mandat d’assurer une pression constante sur le crime organisé et ainsi, lutter activement contre le trafic d’armes à feu illégales au Québec. CENTAURE permet à la Sûreté du Québec ainsi qu’à tous les corps policiers partenaires de maximiser leurs efforts au niveau national, régional et local ciblant à la fois l’approvisionnement, l’importation, la distribution et la possession illégale d’armes à feu.

Toutes informations en lien avec la possession, le trafic ou l’utilisation d’armes à feu peut être communiquée à la ligne d’information CENTAURE au 1-833-888-ARME (2763).