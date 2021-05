Réaménagement majeur du parc Guévremont à St-Cyrille-de-Wendover

Le parc Guévremont pourra officiellement être réaménagé au coeur de la municipalité de St-Cyrille-de-Wendover. La confirmation d'aides financières des gouvernements du Canada et du Québec pour 60 % du projet de 1,4 millions $ a finalement été annoncée.

L'objectif est de transformer l'installation en parc urbain en y centralisant les infrastructures majeures à proximité de l'école primaire, de l'aréna et du futur centre communautaire.

On ajoutera ainsi au parc une section de modules de jeux pour enfants de moins de 5 ans et de 5 à 12 ans, quatre jeux de shuffleboard, des jeux d’eau et un bâtiment multifonctionnel en plus d'une piste de course munie de modules d’exercices adaptés à tous les âges et un bâtiment de services pour les surfaces sportives.

Municipalité de St-Cyrille-de-Wendover

Le tout sera pratique pour les surfaces de Dek hockey et le skatepark à proximité en plus de la nouvelle garderie qui sera aménagée.

"L’invitation est lancée à toute la population et à tous les organismes communautaires, sportifs et culturels de s’approprier ce lieu d’une façon individuelle ou pour organiser des événements annuels ou ponctuels avec de l’équipement technologique, sportif ou récréatif, adéquat et sécuritaire. Ce parc se veut également évolutif selon les besoins et les demandes, car nous gardons la possibilité d’ajouts au fil du temps."

- Hélène Laroche, mairesse de St-Cyrille-de-Wendover

Les appels d'offres seront lancés prochainement afin de réaliser les travaux en 2022.