Reconfinement : peu d'espoir pour les restaurateurs

La crise de la COVID-19 pèse plus lourd que jamais sur les restaurateurs du grand Drummond.

Ils ne voient pas le jour où ils pourront rouvrir leurs salles à manger, avec le potentiel reconfinement qui plane sur le Québec à compter de samedi

L'Association Restauration Québec s'attend à ce que la livraison et les plats pour emporter soient maintenus comme services essentiels.

Malgré cela, les pertes s'accumulent pour les restos en zone rouge, dont ceux du grand Drummond.

Le vice-président aux affaires publiques de l'Association, François Meunier, espère que l'aide offerte sera mieux adaptée au milieu.

"Les programmes doivent non seulement être maintenus, mais ils doivent être améliorés. On doit assurer une plus grande fluidité et une plus grande accessibilité. Les programmes de prêts ne permettent plus aujourd'hui de répondre à quoi que ce soit parce qu'on est déjà endetté jusqu'aux oreilles."