Record de 229 millions $ investis dans l'industrie de Drummondville

Plus d'un milliard de dollars ont été investis dans le milieu industriel durant les cinq dernières années au sein de la MRC de Drummond.

En 2021, les investissements manufacturiers se sont chiffrés à un peu plus de 229 millions $, un montant record, selon le bilan annuel de la Société de développement économique de Drummondville (SDED) dévoilé aujourd'hui (mardi). La majorité des investissements aura servi à l'achat de terrains et de nouveaux bâtiments.

Il s'est créé 911 emplois dans la dernière année pour porter le total à 17 674 emplois dans les 571 entreprises manufacturières de la région.

La SDED rapporte aussi 2 358 commerces dans la MRC de Drummond qui ont investi plus de 43 millions $ en 2021. Ce milieu a davantage subi le ralentissement provoqué par la pandémie, mais fut soutenu par les divers programmes d'aides financières pour se maintenir à flot.

"On a été très dynamique pour s'assurer pour aider nos entreprises. Les commerces et services ont pu bénéficier de plus de 9 millions $ en aide d'urgence, dont 4,1 millions qui ont été convertis en pardon de prêt, soit en subventions non remboursables."

- Julie Biron, directrice générale par intérim de la SDED