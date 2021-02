Relâche : 3 services de garde d'urgence dans les écoles de Drummond

Le Centre de services scolaire des Chênes met en place 3 services de garde d'urgence pour la relâche scolaire, du 1er au 5 mars. Ils seront situés aux écoles à L'Orée-des-Bois, Sainte-Marie et Saint-Pierre.

Les services de garde d'urgence sont offerts uniquement aux parents qui occupent un emploi dans un secteur d'activité jugé essentiel.

La liste des emplois visés, disponible au Québec.ca, inclut notamment les personnes travaillant dans le réseau de la santé et des services sociaux et ceux qui oeuvrent dans les services d'urgent dont les policiers et les pompiers.

Les parents visés auront accès, dès demain (jeudi), à un formulaire d'inscription centralisé sur le site Québec.ca afin de réserver une place.

En raison de la pandémie de la COVID-19, le ratio des services de garde d'urgence sera d'une éducatrice pour 10 enfants. Cette inscription préalable permettra aux écoles de prévoir le nombre d'enfants qui fréquenteront leur service et d'organiser les groupes en conséquence.