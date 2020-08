Rentrée retardée au Cégep de Drummondville

Le début de session est retardé d'une semaine au Cégep de Drummondville.

C'est la recommandation des experts en sinistre à la suite du début d'incendie dans l'aile Ouest et le secteur de la bibliothèque jeudi dernier. Toutes les activités pédagogiques en présentiel et à distance qui devaient débuter aujourd'hui (lundi) sont reportées au moins jusqu'au 31 août.

Brigitte Bourdages, directrice générale du Cégep de Drummondville

« À la suite de la constatation de l’ampleur des dégâts et sur recommandation des experts en sinistre, la direction du collège se voit dans l’obligation de repousser la rentrée scolaire d’une semaine, et ce, pour la santé et la sécurité de toute notre communauté. »