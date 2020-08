Rentrée scolaire - Lettre ouverte à mon frère

L’auteure de cette lettre ouverte est intervenante en persévérance scolaire au Carrefour jeunesse-emploi Drummond. Son mandat est d’accompagner les adolescents fragilisés par divers problématiques et qui ont un potentiel de décrocher. Elle s’adresse ici aux jeunes comme elle le ferait à son frère ou sa sœur. Cette lettre est une façon de les sensibiliser à chercher de l’aide en cette rentrée scolaire plutôt….unique.

Lettre ouverte à mon frère

Salut mon frère !

Ça fait longtemps qu’on ne s’est pas parlés … Tu sais, la pandémie, la job, pis encore les tracas avec la pandémie…

Tu me manques …. Ta spontanéité, tes questions pas rapport, ton boudin quand ça ne fait pas ton affaire, le « chialage » contre les parents avec les règles ou qui sont dans ta bulle…

Par contre, avec la pandémie, on dirait que j’ai encore plus le goût de prendre soin de toi… Je le sais bien que tu n’as pas besoin de moi comme quand tu voulais aller au parc et que maman disait : « Vas-y avec ta sœur ! » pis ça m’agaçait ! Mais plutôt dans le sens que j’aimerais tellement que tu m’appelles … Appelle-moi donc pour me dire comment tu vas réellement …. As-tu le goût de revoir Rosalie à l’école ? Penses-tu avoir M. Guilbault en maths cette année ? Comment ça va la démarche pour une job ? Est-ce que ça te tente encore d’en avoir une? Tes plans pour la suite, ont-ils changé avec la pandémie ?

J’ai aussi le goût de jaser avec toi pour réinventer le monde… tu te souviens ce qu’on faisait quand on parlait en regardant les étoiles avant de se coucher… quand on se disait qu’on pourrait créer une navette spatiale pour trouver nous-même la vie sur Mars… Qu’est-ce qu’on aurait besoin dans la société post-pandémie ? Qu’est-ce que tu aimerais garder ? Qu’est-ce qu’on jette dans les poubelles ?

Tu me manques tellement … Le câlin de Noël pis les cartes d’anniversaires avec les mots touchants… J’aimerais tant que le temps d’un moment où tu avais 5 ans et tu étais fier comme un paon du sac d’école que maman t’a acheté revienne… Je le sais que trop que le chemin de l’école avec les nouvelles règles te fait peur… Tu te poses peut-être pleins de questions à savoir est-ce que ça vaut la peine ? Est-ce que ça va être dur ? Est-ce que tout le monde va avoir le goût de se voir ? Est-ce que tu vas te souvenir de tout ce que tu as appris ?

Heille p’tit gars… il y a du monde pour toi !!! On dit que ça prend un village pour élever un enfant… Je le sais bien que tu n’es plus un enfant… Pis en même temps, ça en prend du monde pour trouver ta propre voie…

Commence par appeler… Appeler un ami… Appeler quelqu’un pour vider ton sac et laisser tes inquiétudes sur la planète Mars…. Appeler une ressource pour t’aider … Et surtout, n’hésite pas, parce que sur le territoire, il y en a du monde qui veulent t’aider…

Le CJE Drummond est là pour toi…

Que ce soit pour trouver ta place sur le marché de l’emploi pendant et après la pandémie

Que ce soit pour un retour à l’école pis que c’est « toff » avec toutes les contraintes de la vie

Que ce soit avec tes nouveaux intérêts que tu as développés en temps de pandémie pis que tu envisages peut-être d’en faire une carrière

Que ce soit juste de sortir de chez toi pis que tu veux que ta vie prenne un nouveau tournant…

-Ta sœur qui ne veut que ton bien, Véronique

Intervenante en persévérance scolaire au CJE Drummond