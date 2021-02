Réouverture des commerces non essentiels : la CCID se réjouit

La Chambre de commerce et d'industrie Drummond accueille avec soulagement les assouplissements des règles liées à la COVID-19 par Québec.

Le grand Drummond demeure en zone rouge, mais les règles de Québec permettent la réouverture des commerces non essentiels dès le 8 février.

L'annonce concerne les magasins, les salons de coiffure et les musées.

Les gyms, les salles à manger des restos et les bars vont rester fermés pour une période indéterminée.

Alexandra Houle, directrice générale de la CCID.

Gracieuseté - CCID

"Je pense que tout le monde a hâte de rouvrir, ça, on ne peut pas se le cacher. Mais, il y a une très très bonne résilience, beaucoup d'innovation et surtout la population fait sa part et ne lâche pas nos commerçants, nos restaurateurs."