Réouverture : le milieu culturel drummondvillois espère que c'est la bonne

Le milieu culturel drummondvillois voit d'un bon oeil la réouverture d'aujourd'hui (lundi) en espérant que ce sera la dernière. Le passeport vaccinal est obligatoire pour les salles de spectacle et les cinémas alors que la capacité est aussi limitée à 50 %.

Le port du masque est aussi exigé en tout temps, à l'exception des personnes qui consomment des produits alimentaires.

Des rumeurs circulent à l'effet que le passage à la pleine capacité pourrait cependant s'effectuer rapidement, soit vers la fin février ou le début mars.

Pour ce qui est des spectacles, la Maison des Arts Desjardins Drummondville reporte souvent par bloc de 2 ou 3 semaines à la fois.

Marie-Pierre Simoneau, directrice générale :

Courtoisie - Maison des Arts Desjardins Drummondville

"On parle avec les agents producteurs un à un et on regarde quel est le meilleur scénario. Est-ce que l'artiste est prêt à présenter tout de suite son spectacle ? Est-ce qu'il veut le faire en distanciation ? Est-ce qu'il préfère qu'on regarde une date un peu plus tard ? Est-ce qu'on annule tout simplement ? Puis, est-ce qu'on est aussi prêt de notre côté à refaire des changements rapidement et les modifications des plans de salle ? Sans compter sur la réaction du public qui doit subir plusieurs reports depuis près de 2 ans."