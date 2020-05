Report de la nomination du C.A. du Centre de services scolaire

Québec repousse la nomination des conseils d'administration (CA) des nouveaux Centres de services des écoles.

Le Centre de services né de l'abolition de la Commission scolaire des Chênes sera toutefois bel et bien en place pour le mois de juin. Seule la formation du CA est repoussée en octobre en raison de la COVID-19.

Les conseils d'administration des Centres de services doivent être formés au plus tard le 15 octobre (plutôt qu'en juin) et ils devront tenir leur première rencontre au plus tard le 23 octobre (plutôt qu'en septembre).

D'ici à la formation du CA, c'est le directeur général de la CSDC qui dirigera le Centre de services. Il sera appuyé par un comité consultatif.