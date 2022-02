Reprise à 75 % des chirurgies en Mauricie/Centre-du-Québec

Le taux de chirurgies devrait passer à 75 % cette semaine en Mauricie/Centre-du-Québec. La baisse des hospitalisations reliées à la COVID-19 permet la diminution du recours au délestage et la reprise graduelle des diverses chirurgies.

*Taux comparatifs à l’année 2019-2020

Plus de 50 % des chirurgies avaient cependant été maintenues malgré la cinquième vague éprouvante sur le personnel alors que près de 1500 travailleurs de la santé ont dû s'absenter au plus fort de la crise des dernières semaines.

" Il est important pour nous d'être à l'écoute de notre personnel et des médecins sur le terrain. La fatigue postpandémique est présente pour chacun, incluant dans nos équipes, et on se doit de la prendre en compte au fil de ce rehaussement des activités. "

- Carol Fillion, président-directeur général du CIUSSS MCQ.