Reprise des chantiers routiers

La reprise progressive des chantiers du MTQ s'amorce aujourd'hui (lundi) au Centre-du-Québec. Le retour au travail se fera dans le respect des mesures de santé publique et avec les recommandations de la CNESST.

Cette semaine les équipes du ministère des Transports travailleront sur la réparation du pont situé sur le rang Saint-Michel (route 226) entre St-Célestin et Bécancour, l'asphaltage de la route 162 entre Victoriaville et Saint-Rosaire, le réaménagement de la route 116 à Plessisville (travaux de parachèvement) et la reconstruction du pont de l'Académie à Victoriaville (travaux de parachèvement).

La route 122 sera aussi entravée à Saint-Germain-de-Grantham jusqu'au 29 mai prochain. 1 voie sur 2 sera fermée entre 7h30 et 17h30 entre les routes Béliveau et Ferron.

Ces projets font partie des investissements routiers 2020-2022 pour la Mauricie et le Centre-du-Québec annoncés en mars dernier, et ils contribuent à la relance économique du Québec à la suite du ralentissement occasionné par la pandémie de la COVID-19.