Reprise des spectacles à la Maison des Arts Desjardins

La Maison des Arts Desjardins de Drummondville redémarre la machine après une pause forcée par la pandémie de COVID-19.

L'équipe de la MAD a travaillé fort avec notamment les producteurs, les diffuseurs et les artistes pour offrir d'excellents spectacles en 2020-2021. C'est l'humoriste Rosalie Vaillancourt qui lance le bal, demain (mercredi), avec son spectacle Enfant Roi. On retrouve aussi sur scène, en septembre, notamment : Les Denis Drolet, Cathy Gauthier, 2Frères et Rachid Badouri.

Malgré les restrictions et les défis reliés à la COVID-19, la prochaine saison de la Maison des arts promet de beaux moments et de belles découvertes.

Marie-Pier Simoneau est directrice générale et directrice artistique de la Maison des arts Desjardins : Courtoisie ''Tous les employés sont super motivés à reprendre et nous aussi ! Les artistes, on le sent, les producteurs avec qui on jase aussi sont contents. Nous voyons ça de façon très positive présentement malgré la situation !''

UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES À VENIR

La Maison des arts Desjardins peaufine sa programmation de mois en mois selon les directives du gouvernement du Québec en lien avec la COVID-19. Une journée porte ouverte est en préparation tout comme un lancement de programmation pour les mois à venir. En ce moment, la salle de spectacles de la Maison des arts Desjardins peut accueillir 250 personnes sur une capacité de 956.