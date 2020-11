Réseau de trafic de drogue dans Drummond : un accusé admet

Un des accusés reliés à un important démantèlement d'un réseau de trafic de drogue à Drummondville plaide finalement coupable.

Sébastien Bérubé-Beaupré a reconnu ses torts, mais pour une accusation réduite de possession simple de méthamphétamines. L'individu de 47 ans devrait recevoir sa sentence le 5 février prochain.

VASTE PERQUISITION À DRUMMONDVILLE ET STE-CLOTILDE

Il avait été appréhendé en mars 2018 avec quatre autres hommes à la suite de perquisitions dans un logement du boulevard Mercure et dans une résidence de Ste-Clotilde-de-Horton. De bonnes quantités de cocaïne, méthamphétamines, cannabis en plus d'argent comptant et du matériel servant au trafic de stupéfiants avaient été saisis.

Les quatre autres accusés ont déjà terminé leur processus judiciaire relié à cette affaire.