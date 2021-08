Réseau Enfants-Retour : pour une année en toute sécurité

À quelques jours de la rentrée scolaire, le Réseau Enfants-Retour lance un appel à la prudence aux familles du grand Drummond.

L'organisme estime que la rentrée scolaire est le moment idéal pour renforcer les messages de sécurité auprès de nos jeunes.

Le Réseau Enfants-Retour a pour mission d'assister les parents dans la recherche de leur enfant porté disparu (enlèvement, fugue...etc.) Il contribue aussi, par l'éducation du public, à la diminution des disparitions d'enfants.

Pour la rentrée scolaire, l'organisme vous suggère d'apprendre à votre enfant son nom complet, son adresse et son numéro de téléphone.

Il faut aussi lui rappeler qu'il doit toujours demander la permission avant de se rendre quelque part. Vous devez toujours savoir où il se trouve.

Parmi les autres conseils :



Encouragez votre enfant à se déplacer en groupe. Un enfant qui se déplace avec un ami risque moins d'être abordé par un individu louche.



Assurez-vous que votre enfant comprenne qu'il n'a pas à discuter avec quiconque l'aborde et qu'il doit garder ses distances avec les inconnus.



Enseignez à votre enfant où demander de l'aide sur son trajet en cas de besoin comme un voisin fiable, un restaurant, un poste de police...etc.)



Utilisez un mot de passe familial secret pour les urgences.



I Stock Newman Studio

AUTRES CONSEILS



Évitez d'identifier les objets de votre enfant de manière très visible (boite à lunch, manteau, sac d'école, etc.). Un enfant sera davantage porté à répondre sans crainte à un étranger qui l'appelle par son nom.



Assurez-vous que l'école possède une liste à jour des personnes à contacter en cas d'urgence. Informez-vous auprès de l'école sur les procédures en place lorsque vous allez chercher votre enfant et assurez-vous que seules les personnes autorisées puissent le faire.



Conservez toujours une pièce d'identité à jour de votre enfant.



UNE QUESTION DE CONFIANCE

Rappelez à votre enfant qu'il peut toujours se confier à vous. Faites de votre demeure un endroit où règne la confiance et qui répond aux besoins de votre enfant. Développez une relation de confiance et d'ouverture avec lui. Parlez-lui et écoutez-le attentivement et rappelez-lui de ne jamais hésiter à se confier s'il se sent inconfortable ou embarrassé.