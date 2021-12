Resserrement des mesures : la CCID réclame un soutien rapide

La Chambre de commerce et d’industrie de Drummond (CCID) réitère l’importance pour le gouvernement de verser rapidement de l’aide financière aux entreprises visées par les fermetures annoncées cette semaine.

Les entrepreneurs et les gestionnaires comprennent les mesures annoncées pour protéger la population contre la propagation du variant Omicron. Ils indiquent cependant que les bars et restaurants de la région avaient déjà garni leurs inventaires et qu’il y aura donc nécessairement beaucoup de pertes qui devront être compensées.

Dans le cas des cinémas et des salles de spectacles, c’est un très dur coup avant la période des Fêtes, surtout que beaucoup de billets étaient déjà vendus et que ces lieux se sont avérés très sécuritaires depuis leur réouverture.

PRESSION POUR LA 3E DOSE ET LA DISTRIBUTION DES TESTS RAPIDES

La CCID demande également aux différents ordres de gouvernements de tout mettre en œuvre pour accélérer tant l’offre de 3e dose de vaccination que la distribution de tests rapides.

« Cette annonce est un nouveau coup dur pour les entreprises de notre région. Nous n’avons qu’à penser à titre d’exemple à l’entreprise gagnante du E37, le Gymnase Drummond. Les entreprises des secteurs touchés par les restrictions ont investi des sommes importantes pour se conformer aux mesures sanitaires depuis plus d’un an. L’aide financière est essentielle pour éviter le pire. En effet, de nombreuses entreprises risquent de ne jamais se relever si on ne leur vient pas en aide rapidement. » CCID - Marc Tremblay, président de la CCID

L’année 2021 aura été, jusqu’à la toute fin, remplie de défis, notamment dans les domaines des ressources humaines et de la santé et sécurité au travail.