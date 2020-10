Restrictions pour les cliniques de dépistages de la COVID-19

Les personnes symptomatiques et ayant été en contact avec une personne infectée à la COVID-19 ont priorité aux cliniques de dépistage à Drummondville.

Le CIUSSS de la Mauricie/Centre-du-Québec applique ainsi la consigne du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Le but est de permettre un accès plus facile et plus rapide aux tests. Cette restriction est temporaire et pourra être réévaluée selon l'évolution de la situation.

Dre Marie-Josée Godi, directrice régionale de santé publique.



" Avec la recrudescence des cas et la transmission communautaire, il est important de permettre un accès facile et rapide aux tests de dépistage pour les personnes chez qui le risque d'être infecté est le plus grand afin de contrôler les éclosions. "

Outil d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19

CIUSSS MCQ