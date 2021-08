Retour de 1 000 partisans au Centre Marcel-Dionne

La saison des Voltigeurs de Drummondville s'amorce avec l'ouverture du camp d'entraînement aujourd'hui (mardi) et le retour des partisans au Centre Marcel-Dionne, mais non sans contraintes.

Des mesures sanitaires seront en place, notamment pour le calendrier préparatoire durant lequel seulement 1 000 spectateurs seront admis. L'aréna sera divisé en deux zones de 500 partisans qui auront leurs propres concessions, bars et toilettes avec une entrée indépendante.

Le masque sera obligatoire en tout temps et pourra l'enlever seulement pour manger et boire à leur place. Les bulles familiales devront aussi être respectées avec une distance minimale d'un siège entre chacune des bulles.

Pour la saison régulière, les plans prévoient un maximum de 1 500 spectateurs divisés en trois zones avec le même type de restrictions, mais des précisions seront transmises en septembre tout comme l'obligation du passeport vaccinal.

David Boies, directeur des opérations des Voltigeurs de Drummondville :

"C'est pour ça qu'on est limité à 1 000 personnes pour les matchs présaison, on aura le temps de s'adapter. Pour arriver au début de la saison régulière et avoir adapté 100 % des services. On va vraiment avoir le temps de le faire graduellement."