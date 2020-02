Bris du couvert de glace sur la rivière Saint-François : les travaux de l'excavatrice flottante débuteront ce vendredi (28 février). Cette intervention se déroulera pendant une dizaine de jours.

Chaque année, l'excavatrice flottante est nécessaire pour prévenir la formation d'embâcles sur la rivière et les inondations qui peuvent s'en suivre.

Les travaux débuteront près du barrage de la centrale hydroélectrique de Drummondville, à proximité du pont Curé-Marchand, et se déplaceront en direction du barrage de la Chute-Hemmings. Ensuite, l'excavatrice flottante sera déplacée plus en amont pour intervenir sur le couvert de glace situé entre le barrage de la Chute-Hemmings et le chemin de l'Aéroport.

PRUDENCE DURANT LES TRAVAUX

Les autorités municipales invitent les amateurs de pêche sur glace, les propriétaires de motoneige et les citoyens qui s'aventurent sur la rivière Saint-François à faire preuve de vigilance en tout temps et à redoubler de prudence, surtout pendant la durée des travaux.