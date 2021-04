Retour des allègements pour les terrasses de restaurants à Drummondville

Drummondville permettra de nouveau des allègements pour l'implantation de terrasses par les restaurants et les bars.

Il n'y aura cependant pas la création d'un mouvement comme l'an dernier avec la fermeture des rues au centre-ville durant quelques week-ends, notamment en raison des travaux sur la rue St-Georges.

" La situation de nos restaurants et de nos bars reste précaire. C'est en ce sens que nous avons souhaité, au conseil, reconduire l'assouplissement des règles entourant l'installation des terrasses. C'est un geste de soutien et de bon sens pour nos commerçants. C'est aussi une belle possibilité pour les Drummondvilloises et les Drummondvillois qui peuvent profiter de ces terrasses avec le beau temps estival. "

- Alain Carrier, maire de Drummondville

DEMANDE DE PERMIS

Les commerçants intéressés par les allègements devront cependant obtenir un permis de 35 $ auprès du Service de l'urbanisme.

Des demandes temporaires d'agrandissement ou d'ajout de terrasses sont prévues. La demande doit être accompagnée d'un croquis démontrant l'emplacement sur le terrain en plus de plusieurs détails et la capacité demandée.