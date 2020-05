Retour en classe : le SERD positif dans l'ensemble

Le syndicat de l'enseignement de la région de Drummondville (SERD) salue la gestion du retour en classe dans les établissements de la Commission scolaire des Chênes même s'il y a certains bémols.

Le président du syndicat, Guy Veillette, n'a que des éloges pour les divers intervenants, dont les professeurs, qui ont dû réorganiser entièrement les écoles en peu de temps.vLe bilan des deux premières semaines de classe s'avère très positif alors que la communication entre la direction et le personnel se déroule bien en plus de la réponse des élèves et de la disponibilité des équipements de protection.

M.Veillette dénonce cependant que les règles imposées par le ministère changent rapidement, drastiquement et peuvent être contradictoires à certains moments. Il indique que la CSDC gère efficacement la situation exceptionnelle. La direction a notamment était très ouverte sur les demandes des spécialistes qui ne voulaient pas changer d'établissements dans une même journée.

LA RENTRÉE DE L'AUTOMNE FAIT CRAINDRE

Le syndicat craint cependant la prochaine rentrée à l'automne alors qu'il y aura certainement plus d'élèves dans les établissements.

Un sondage émanant de la Fédération des comités de parents circule actuellement demandant la préférence des parents face à un retour à temps partiel ou le port du masque obligatoire.

Plusieurs scénarios sont à l'étude, mais il n'y a aucune décision de prise pour l'instant.