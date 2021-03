Retrait d'AstraZeneca : pas de ralentissement à prévoir en région

Le retrait du vaccin AstraZeneca pour les 55 ans et moins au Québec ne devrait pas ralentir la vaccination en Mauricie/Centre-du-Québec.

Le gouvernement du Québec a choisi de suspendre l'utilisation d'AstraZeneca chez ce groupe d'âge, en raison des risques de thromboses.

Aucun cas de caillot sanguin lié au sérum d'AstraZeneca n'a été déclaré au Canada, mais les autorités souhaitent attendre les résultats d'enquête en Europe.

Cette décision fait suite à une recommandation du comité d'immunisation basé sur un avis de Santé Canada.

ASTRAZENECA : SOUS SURVEILLANCE

En Mauricie/Centre-du-Québec, le CIUSSS MCQ confirme qu'AstraZeneca a été injecté à environ 6 000 personnes dans la semaine du 8 mars dernier.

Le vaccin a notamment été reçu par des résidents et des employés de résidences pour aînés ainsi que des résidents d'Office municipal d'habitation.

LA VACCINATION VA BON TRAIN

À ce jour, plus de 69 000 personnes de 65 ans et plus ont reçu un vaccin contre la COVID-19 dans la région, principalement ceux de Pfizer et Moderna.

À la clinique vaccination de Drummondville le calendrier de vaccination est plein jusqu'au 24 avril, avec plus de 12 000 doses planifiées.

Le CIUSSS MCQ réitère que d'autres plages de rendez-vous seront ajoutées au fur et à mesure que des doses de vaccins seront ajoutées.