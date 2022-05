Retrait de l'offre d'achat pour le terrain de l'Autodrome Drummond

L'avenir de l'Autodrome Drummond est moins en péril que dans les derniers mois. L'offre d'achat sur le terrain du boulevard St-Joseph a finalement été retirée dans les derniers jours.

Les propriétaires du terrain, Alain Poirier et Jacques Constant, désirent cependant encore vendre le terrain dont une partie accueille déjà des habitations. Le reste du site de 2,4 millions de pieds carrés, qui est sur le marché à 7,5 millions $, doit toutefois changer de zonage.

Le promoteur de l'Autodrome Drummond, Yan Bussière, demeure confiant pour la suite.

"Moi, les propriétaires me l'ont dis, tant et aussi longtemps qu'ils ne vendront pas, je serai le locataire du terrain. (...) On ne sait pas où ça peut nous mener, mais j'ai vraiment confiance qu'on va être là encore quelques années."

On estime les démarches éventuelles de changement de zonage sur la partie de terrain abritant l'Autodrome à au moins 2 à 3 ans. Reste à voir si d'autres offres d'achat seront déposées dans les prochains mois.

BESOIN DE LA FOULE POUR SURVIVRE

D'ici là, la saison de courses sur terre battue se poursuit à l'Autodrome Drummond avec un programme axé sur les motos et VTT demain (samedi) et trois autres programmes les 4, 11 et 18 juin.

Yan Bussière espère attirer entre 2 500 et 3000 spectateurs à chaque événement pour assurer la survie.