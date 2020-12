Roger Dubois accède à l'Ordre du Canada

Roger Dubois vient d'être officiellement nommé membre de l'Ordre du Canada. L'homme d'affaires drummondvillois fait son entrée parmi 114 nouvelles nominations.

Le fondateur de Canimex est un important mécène dans le grand Drummond et au Québec autant dans le sport, la culture, la santé que l’éducation.

M.Dubois s'est notamment impliqué comme premier président des Voltigeurs de Drummondville en plus d'avoir soutenu grandement l'Hôpital Ste-Croix et l'Orchestre symphonique. L'homme de 81 ans est naturellement discret et ne cherche pas les projecteurs.

Il sera honoré ultérieurement lors d'une cérémonie qui regroupera plusieurs autres personnalités connues telles Janette Bertrand et Denise Filiatrault.