Routes : 155M$ sur 2 ans pour le Centre-du-Québec

Québec injecte 155M$ sur 2 ans pour soutenir 89 projets de transport routier au Centre-du-Québec.

Il s'agit encore une fois d'une augmentation du budget dédié au maintien et à l'amélioration de l'état des routes et des structures.

Québec est d'avis que cette somme contribuera également à la relance économique de la région du Centre-du-Québec.

François Bonnardel, ministre des Transports.

" À nouveau cette année, votre gouvernement démontre que d'investir massivement dans le maintien et l'amélioration de l'état des routes et des structures du Centre-du-Québec est une priorité. Nous souhaitons que la relance économique passe notamment par le secteur des transports, dont par la réalisation des nombreux projets dévoilés aujourd'hui. Grâce à l'implication soutenue de mes collègues députés, jamais un gouvernement n'aura autant investi dans la réfection des infrastructures de transport de votre région. "

Le budget pour le Centre-du-Québec compte sur environ 90M$ pour les chaussées, 47M$ pour les structures, 17M$ pour l'efficacité et la sécurité du réseau routier et 195 000$ pour le maintien en bon état de structures et de ponceaux situés sur des emprises ferroviaires abandonnées.

Istock CR oguzdkn

Voici quelques projets retenus par le ministère des Transports pour le grand Drummond :

- Asphaltage de plus de 100 km sur les autoroutes 20 et 55;

- Asphaltage de l’autoroute 55 sud, (Jean-De Brébeuf - route 139), et asphaltage des bretelles en direction sud de la sortie 125 à Drummondville;

- Réfection des joints du pont des Voltigeurs situé sur l’autoroute 20, au-dessus de la rivière Saint-François à Drummondville;

- Asphaltage de la route 116, entre la limite de Sainte-Christine et la route Adams à Druham-Sud;

- Asphaltage de l’autoroute 55, en direction sud, entre la route Caya et la limite municipale d’Ulverton à L'Avenir;

- Asphaltage de la route 122, entre la route 259 et le 10e rang de Wendover à Notre-Dame-du-Bon-Conseil;

- Démolition du pont d’étagement situé sur le 10e rang de Wendover, au-dessus de l’autoroute 20 à Notre-Dame-du-Bon-Conseil;

- Reconstruction du pont d’étagement situé sur le 9e rang de Wendover, au-dessus de l’autoroute 20 à Notre-Dame-du-Bon-Conseil;

- Asphaltage de la route 122, entre la limite municipale de Drummondville et la route 255, en direction sud à St-Cyrille-de-Wendover;

- Reconstruction du pont situé sur l’autoroute 20, en direction est, au-dessus de la décharge des Vingt à St-Cyrille-de-Wendover;

- Réfection de la route 255, entre la route 122 et l’autoroute 20 à St-Cyrille-de-Wendover;

- Asphaltage de la route 122, entre le milieu urbain de Sainte-Clotilde-de-Horton et la limite municipale de Saint-Albert à Ste-Clotilde-de-Horton;

- Réfection de la route 122 à Saint-Bonaventure, et de la rue Notre-Dame-de-Lourdes à St-Edmond et St-Germain;

- Asphaltage de l’autoroute 20, en direction ouest, entre les sorties 157 et 166 à Saint-Eugène;

- Asphaltage de la route 224, entre la limite municipale de Saint-Marcel-de-Richelieu et la rue de la Station à St-Guillaume.