Rues fermées avec le retour de la Course des Chênes-Toi

Le retour de la Course des Chênes-Toi le week-end prochain engendrera quelques fermetures de rues à travers Drummondville.

Dès 6h45 dimanche matin (22 mai), la Promenade Rivia, les Boulevard Foucault, de l'Université, Saint-Charles et des Pins ainsi que le Chemin du Golf en plus des rues Newton, Victorin et Saint-Félix seront inaccessibles. Les rues Lindsay, Brock et Heriot (entre Marchand et Saint-Georges) ainsi que les rues Marchand, Cockburn et Loring (entre Lindsay et Heriot) et Saint-Georges seront aussi fermées.

Les fermetures s'échelonneront jusqu'à 13h30.

Fermetures de rues

Date de fermeture Lieu Heure Dimanche 22 mai 2022 Promenade Rivia 6 h 45 à 8 h Boulevard Foucault 6 h 45 à 9 h Boulevard de l’Université, boulevard

Saint-Charles, rue Victorin et rues situées à l’intérieur de ce périmètre 6 h 45 à 9 h 30 Rues Lindsay, Brock et Heriot

(entre Marchand et Saint-Georges) 6 h 45 à 12 h Rues Marchand, Cockburn et Loring

(entre Lindsay et Heriot) 6 h 45 à 12 h Boulevard des Pins, rues Newton et Saint-Félix, chemin du Golf, et rues situées à l’intérieur de ce périmètre 6 h 45 à 13 h 30

Les parcours 3 et 6 du système de transport en commun ainsi que le taxibus ne seront également pas en service ce dimanche.

PLUS DE 10 000 PARTICIPANTS

Plus de 10 000 participants sont attendus lors de l'événement qui regroupe des distances allant de 1 à 21 km et même pour la première fois le marathon de Drummondville sans compter la marche ainsi que les Défi entreprises.

Le départ se fera de l'école secondaire Marie-Rivier.