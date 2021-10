Sainte-Séraphine soufflée par une possible tornade

Les forts vents et la pluie ont causé d'importants dommages dans le grand Drummond et au Centre-du-Québec au cours du week-end. À Sainte-Séraphine, des rafales de vent de plus de 100 km/h ont été enregistrées arrachant des toitures et endommageant plusieurs bâtiments.

François Côté

Des experts devaient se rendre sur place pour confirmer qu'il s'agirait d'une tornade. On ne signale pas de blessé et plusieurs citoyens se sont afféré à ramasser les débris au cours des dernières heures.

François Côté

FORTES PLUIES À DRUMMONDVILLE

À Drummondville, ce fut les fortes pluies qui ont provoqué des débordements et de légères inondations dans certains secteurs. L'eau s'est même infiltrée dans certains commerces alors que d'importantes accumulations étaient aussi visibles dans des stationnements et rues de la ville.

Les autorités ne rapportent pas de blessé alors que la situation s'est résorbée dans les dernières heures.