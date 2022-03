Saisie de plusieurs armes à Drummondville

Une saisie d'armes à feu dans le cadre de la stratégie CENTAURE a été perpétrée dans les dernières heures à Drummondville.

Un homme de 45 ans a été arrêté pour usage négligent d'arme à feu, avoir déchargé une arme à feu et possession d'armes à feu prohibées.

Trois perquisitions ont été effectuées par les policiers de l'Équipe intégrée de lutte au trafic d'armes (EILTA) Québec. Ils ont saisi 9 armes automatiques, 5 mitraillettes, 4 fusils, 2 carabines ainsi que des munitions et des chargeurs.

Le suspect devrait comparaître aujourd'hui (lundi) au palais de justice de Drummondville.

STRATRÉGIE CENTAURE

La stratégie CENTAURE a pour mandat d’assurer une pression constante sur le crime organisé et ainsi, lutter activement contre le trafic d’armes à feu illégales au Québec. CENTAURE permet à la Sûreté du Québec ainsi qu’à tous les corps policiers partenaires de maximiser leurs efforts au niveau national, régional et local ciblant à la fois l’approvisionnement, l’importation, la distribution et la possession illégale d’armes à feu.