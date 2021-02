Santé : la CNESST oblige le port du masque N95 en zone chaude

L'obligation de porter le N95 pour les travailleurs de la santé oeuvrant en zone chaude est bien accueillie en Mauricie/Centre-du-Québec.

La CNESST exigera dès jeudi le port d'un appareil de protection respiratoire de type N95 ou de protection supérieure pour ce type de travailleurs.

La consigne s'appliquera notamment dans les hôpitaux, les cliniques et les CHSLD et les résidences privées pour aînés.

Ce type de masque était seulement obligatoire pour les interventions médicales qui généraient une abondance d'aérosol.

Le port obligatoire des masques N95 est bien vu notamment par Pascal Bastarache, président du syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et des métiers du CIUSSS de la Mauricie/Centre-du-Québec.

" Ça fait quand même plusieurs mois qu'on demandait que les travailleurs aient accès à tous les outils nécessaires pour la protection des usagers et du personnel. Et je crois qu'en 2021, on ne doit plus prendre de chance en ce qui attrait de la protection de la population."

RECHERCHE ET NOUVELLES DONNÉES



La CNESST se base notamment sur de nouvelles données sur la COVID-19 et sur des avis du Comité sur les infections nosocomiales du Québec (CINQ) et de l'Institut national de santé publique du Québec qui reconnaît la transmission du virus par aérosol pour établir cette nouvelle règle.