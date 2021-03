Santé mentale : un projet en élaboration entre le CIUSSS MCQ et la SQ

Le CIUSSS de la Mauricie/Centre-du-Québec travaille avec la Sûreté du Québec pour un projet en lien avec la santé mentale à Drummondville.

L'organisation confirme l'élaboration d'un tel projet, mais sans vouloir en dire davantage. Des annonces seraient à venir d'ici quelques semaines.

Les interventions en santé mentale font maintenant partie du quotidien des policiers non seulement dans Drummond, mais partout au Québec.

HAUSSE DES APPELS

Selon Radio-Canada, la Sûreté du Québec a fait 21 770 interventions en santé mentale en 2020 un peu partout en province.

Il s'agit d'une hausse de 50% des interventions depuis 2015.

Selon des statistiques de la SQ, Drummondville fait partie des villes centres au Québec où la concentration d’appel est plus élevée.

Ici, les policiers font en moyenne 1 100 interventions en santé mentale par année. Le tout représente un peu plus de 3 appels par jour.

Les interventions touchent autant des personnes dont la santé mentale est perturbée momentanément et qui recherchent de l'aide, que des personnes en situation de crise violente (ex. : personne barricadée et armée) ou des gens avec des idées noires.