Santé : un sit-in pour faire pression sur le gouvernement du Québec

La grogne dans le milieu de la santé atteint les professionnels et les technologues en imagerie médicale de la Mauricie/Centre-du-Québec. L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) a fait savoir que l'heure est grave pour ses membres.

Les travailleurs ont notamment fait un "sit-in" afin d'interpeler le gouvernement Legault et faire connaître les difficultés du milieu. Ils réclament une meilleure reconnaissance de la part de Québec et des actions pour les listes d'attente et l'attraction/rétention de la main-d'œuvre.

L'APTS représente plus de 5 300 technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie, en médecine nucléaire et en électrophysiologie médicale.

Ces travailleurs oeuvrent dans différentes installations du CIUSSS MCQ dont l'hôpital Sainte-Croix à Drummondville.

Véronique Neth est présidente de l'APTS Maurice et Centre-du-Québec.