Sauvetage sur la rivière Saint-François à Drummondville

Les pompiers ont dû intervenir ce matin (jeudi) sur la rivière Saint-François à Drummondville.

Pascal Roux, chef de division au Service de sécurité incendie, confirme qu'une équipe a été déployée afin de secourir un homme en détresse.

Pour une raison que l'on ignore toujours, un homme s'est retrouvé, torse nu, sur une île de la rivière Saint-François.

Les secours ont été alertés par un passant. Les pompiers ont pu rapidement se rendre auprès de l'homme grâce à leur équipement nautique.

Pascal Roux précise que l'homme souffrait d'hypothermie en plus d'être secoué par les évènements et qu'il n'a pas été possible de connaître son histoire.

Il a été pris en charge par les ambulanciers et transporté à l'hôpital. On ne craindrait pas pour sa vie.