Schneeberger et Lamontagne encensent le projet de loi 40

Projet de loi 40 : Sébastien Schneeberger et André Lamontagne se réjouissent des modifications proposées. Les députés de Drummond/Bois-Francs et de Johnson croient que les changements renforciront les liens entre les centres de services et les municipalités.

Le projet de loi 40 veut moderniser la gouvernance scolaire en abolissant notamment les commissions scolaires pour les transformer en centre de service.

Québec veut créer 5 districts sur le territoire de chaque centre de service, chacun des districts étant représenté par un administrateur-parent. Cette façon de faire empêchera, par exemple, que les administrateurs d'un centre de services ne proviennent tous d'une même ville-centre.

Un deuxième amendement prévoit des rencontres obligatoires entre la direction des centres de services, les élus municipaux et les gens des MRC.

André Lamontagne, député de Johnson, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable du Centre-du-Québec

" Je me réjouis des amendements déposés par mon collègue ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Cela démontre l'écoute du ministre et son ouverture à bonifier son projet de loi dans le meilleur intérêt de tous les enfants du Québec. Grâce à ces amendements, le projet de loi 40 assurera encore plus une gouvernance scolaire qui est au service de nos enfants. "

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs et Leader parlementaire adjoint

" En tant que député, je demeure à l'écoute des besoins des gens qui oeuvrent dans le milieu et je ne peux que saluer l'ouverture du ministre, qui par cet amendement, démontre que l'enseignement demeure une priorité "

LE PROJET DE LOI 40 DÉCRIÉ DANS DRUMMOND

Le projet de loi 40 ne fait pas l'unanimité dans Drummond, particulièrement le volet touchant l'abolition des commissions scolaires. La nouvelle présidente de la Commission scolaire des Chênes, Lyne Bélanger, déplore "l'erreur" que s'apprête à commettre le gouvernement et son ministre de l'Éducation. Son prédécesseur, Jean-François Houle, dénonçait le projet de loi aussi avec beaucoup d'ardeur. Dans la région, au moins 23 comités de parents dénoncent aussi ce projet de loi.

FAITS SAILLANTS

- Le projet de loi no 40 vise une gouvernance scolaire moderne, moins bureaucratique, plus près des besoins des élèves et avec plus de services.

- Le projet de loi prévoit la fin des élections scolaires et la transformation des commissions scolaires en autant de centres de services.

- Le projet de loi prévoit également une décentralisation importante de la prise de décision vers les écoles.

- Le projet de loi prévoit la fin du mandat des commissaires scolaires le 29 février 2020.