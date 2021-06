Sébastien Lepage refuse de manger pour améliorer les soins à domicile

Un Drummondvillois part en croisade pour l'amélioration des soins à domicile pour les personnes vivant avec un handicap.

Sébastien Lepage, bien connu dans la région, a entamé un "refus de manger" dans les derniers jours.

Sébastien Lepage vit avec la paralysie cérébrale.

Il dénonce notamment les piètres conditions de travail des aides à domicile et des préposés aux bénéficiaires qui font en sorte qu'il n'obtient jamais l'aide de la même personne. Sébastien affirme qu'il peut cotoyer jusqu'à 5 personnes différentes par semaine ce qui n'est pas l'idéal pour l'intimité.

Il y a également des moments où le CIUSSS MCQ n'est pas en mesure de lui envoyer quelqu'un pour l'aider.

Il déplore aussi le fait de devoir se contenter d'une seule douche par semaine.

Sébastien Lepage interpelle le gouvernement du Québec afin que les choses changent.



Sébastien Lepage est analyste-programmeur de profession. Il mène une vie très active : moto, hockey, ski alpin, delta-plane, parachutisme...etc.

Outre son travail et ses loisirs, il oeuvre comme conférencier en milieu scolaire et il est derrière le SebShow, un spectacle d'humour visant à amasser des fonds pour les causes qu'il défend. En 2020, il a été candidat pour le district 4 lors des élections municipales à Drummondville.

Sébastien Lepage est membre de l'Ordre de Drummondville.